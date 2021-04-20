Єврокомісія обговорює заборону на рекламу червоного м'яса

Деталі

Європейці хочуть виключити просування червоного м'яса з програми державного фінансування, аргументуючи це трьома тезами: шкода здоров'ю, екології та тваринам.

Що стосується шкоди здоров'я, то ЄК хоче застосувати до реклами червоного м'яса такі ж обмеження, як і щодо алкогольних і тютюнових виробів.

У випадку з екологічними аргументами, тваринників звинувачують у величезному споживанні води, забрудненні навколишнього середовища фекаліями тварин, викиді вуглекислого газу і метану.

Також в ЄК переконані, що біля витоків виробництва червоного м'яса лежить неналежне поводження з тваринами.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.