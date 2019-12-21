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Еврокомиссия не поддержала санкции США против "Северного потока-2"

Еврокомиссия не поддержала санкции США против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 24861 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом стало известно из комментария Европейской комиссии для "Польского радио", передает УНН.

"Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона на следующий год, в котором предусмотрены санкции против фирм, которые участвуют в строительстве второй ветки газопровода Nord Stream на дне Балтийского моря. Партнерами российского Газпрома в этой инвестиции есть пять энергетических компаний ЕС - Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов, а также компания из Швейцарии. Как правило, ЕС выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся законной легальной деятельностью", - цитирует издание комментарий ЕК.

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Из комментария следует, что Брюссель ходатайствовал о том, чтобы "Северный поток-2" действовал прозрачно и в соответствии с энергетическими нормами ЕС. Комиссия напомнила, что после того, как в мае вступила в силу обновленная газовая директива, в Евросообществе действуют четкие правила для всех газопроводов, соединяющих европейский рынок со странами, не входящими в ЕС.

Также отмечается, что в ЕС позиции относительно "Северного потока-2" расходятся. Страны Центрально-Восточной Европы считают, что его строительство является угрозой энергетической безопасности ЕС, поскольку это увеличивает зависимость от поставок из России. Однако страны, представители которых занимаются строительством и те, которые имеют хорошие контакты с Москвой - проблемы не видят.

Напомним, правительство Украины поздравило санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Сенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.

Как ранее сообщалось в УНН, компания-подрядчик "Северного потока-2" приостановила работы из-за введенных санкций США.

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