Єврокомісія не підтримала санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейська комісія виступила проти запровадження санкцій США щодо компаній з Євросоюзу, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Про це стало відомо з коментаря Європейської комісії для "Польського радіо", передає УНН.
"Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет Пентагону на наступний рік, у якому передбачено санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві другої гілки газопроводу Nord Stream на дні Балтійського моря. Партнерами російського Газпрому в цій інвестиції є п’ять енергетичних компаній ЄС – Австрії, Німеччини, Франції, Великої Британії та Нідерландів, а також компанія зі Швейцарії. Як правило, ЄС виступає проти введення санкцій стосовно європейських компаній, що займаються законною легальною діяльністю", – цитує видання коментар ЄК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Німеччини розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2".
З коментаря виходить, що Брюссель клопотався про те, щоб "Північний потік-2" діяв прозоро і відповідно до енергетичних норм ЄС. Комісія нагадала, що після того, як у травні набула чинності оновлена газова директива, що в Євроспільноті діють чіткі правила для всіх газопроводів, що з’єднують європейський ринок із країнами, які не належать до ЄС.
Також зазначається, що в ЄС позиції стосовно "Північного потоку-2" розходяться. Країни центрально-східної Європи вважають, що його будівництво є загрозою енергетичній безпеці ЄС, позаяк збільшує залежність від постачання з Росії. Проте країни, представники яких займаються будівництвом і ті, які мають добрі контакти з Москвою - проблеми не бачать.
Нагадаємо, уряд України привітав санкції США проти газопроводу "Північний потік - 2". Сенат США схвалив оборонний бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні.
Як раніше повідомлялося в УНН, компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи через введені санкції США.