Уряд Німеччини розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд Німеччини критикує американські санкції проти будівництва російського газогону, адже вони радше завдають удару по німецьких та європейських підприємствах, ніж впливають на зупинення будівництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Німеччина виступає проти американських санкції, запроваджених проти будівництва російського газогону “Північний потік-2”. “Федеральний уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони завдають удару німецьким та європейським підприємствам та втручаються у наші внутрішні справи”, — заявила заступник речника німецького уряду Ульріке Деммер.
З огляду на переговори між Україною та Росією щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС “такі американські заходи, які передусім покликані захищати Україну, є особливо незрозумілими”, додала представник уряду.
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Повідомляється, що не згодні із санкціями проти російського газогону і в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН).
“Цей односторонній крок є тягарем для двосторонніх відносин. Запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо „Північного потоку-2“, натомість лише затримають її”, — наголосив зовнішньополітичний речник СДПН Нільс Шмід.
Нагадаємо, компанія-підрядник “Північного потоку-2” призупинила роботи через введені санкції США.
Як раніше повідомляв УНН, на цьому тижні сенат США схвалив закон про оборонний бюджет-2020 на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Він містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва “Північного потоку-2”. Законопроект спрямований на підпис президенту США Дональду Трампу.