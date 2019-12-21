Уряд Німеччини розкритикував санкції США проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд Німеччини критикує американські санкції проти будівництва російського газогону, адже вони радше завдають удару по німецьких та європейських підприємствах, ніж впливають на зупинення будівництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.