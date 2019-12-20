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Санкції США, найімовірніше, зупинять "Північний потік-2" - Нафтогаз

Санкції США, найімовірніше, зупинять "Північний потік-2" - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 25047 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Закон про оборонний бюджет США, що містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2", потенційно може зупинити будівництво проекту. Про це сьогодні в ефірі "Радіо НВ" сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Я дуже сподіваюся, що сьогодні підпише (президент США Дональд Трамп - ред.) все-таки проголосований в Сенаті законопроект, і санкції наберуть чинності, що дуже сильно допоможе Україні як на переговорах, так і в майбутньому", - сказав Коболєв.

Він підтвердив, що мова йде санкції щодо компаній, які надають будівельникам "Північного потоку-2" унікальну трубоукладальну техніку.

"Це одна з найбільш важкозамінних технік, які використовуються в цьому процесі. Відповідно до інформації, яка доступна нам, є всього чотири місця, де цю техніку можна орендувати, і блокування техніки санкціями, швидше за все, призведе до зупинки проекту", - пояснив глава НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, на цьому тижні сенат США схвалив закон про оборонний бюджет-2020 на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Він містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Законопроект спрямований на підпис президенту США Дональду Трампу.

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