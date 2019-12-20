Санкції США, найімовірніше, зупинять "Північний потік-2" - Нафтогаз

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Закон про оборонний бюджет США, що містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2", потенційно може зупинити будівництво проекту. Про це сьогодні в ефірі "Радіо НВ" сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.