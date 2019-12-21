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Правительство Германии раскритиковало санкции США против "Северного потока-2"

Правительство Германии раскритиковало санкции США против "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 12511 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Германии критикует американские санкции против строительства российского газопровода, ведь они скорее наносят удар по немецким и европейских предприятиях, чем влияют на остановку строительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Германия выступает против американских санкций, введенных против строительства российского газопровода “Северный поток-2”. “Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела”, — заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

Учитывая переговоры между Украиной и Россией о транзите российского газа через Украину в ЕС “такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятными”, добавила представитель правительства.

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Сообщается, что не согласны с санкциями против российского газопровода и в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

“Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Введены США санкции не помешают завершить работу по „Северному потоку-2“, взамен лишь задержат ее”, — подчеркнул внешнеполитический представитель СДПГ Нильс Шмид.

Напомним, компания-подрядчик “Северного потока-2” приостановила работы из-за введенных санкций США.

Как ранее сообщал УНН, на этой неделе сенат США одобрил закон об оборонном бюджете-2020 на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Он содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству “Северного потока-2”. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

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