Уряд України привітав санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд України привітав санкції США проти газопроводу "Північний потік - 2". Про це написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Я вітаю підписання Дональдом Трампом санкцій проти "Північного потоку - 2". Першим результатом цього стало те, що Allseas, компанія, що займається будівництвом трубопроводу, призупинила діяльність по запуску трубопроводу ПП2", - відзначив Гончарук.
Прем'єр також підкреслив, що санкції посилюють переговори з Росією про транзит газу в Європу і грають ключову роль в запобіганні будь-яким монополіям на енергетичному ринку ЄС.
"Таким чином, санкції забезпечують стабільні ринки і конкурентоспроможні ціни для всіх європейських споживачів. Україна поділяє цю позицію з багатьма іншими країнами ЄС, які протягом останніх 4 років виступали проти будівництва цього політично мотивованого проекту", - наголосив очільник уряду.
"Північний потік - 2" не повинен бути завершений", - підсумував Гончарук.
Нагадаємо, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.
Після цього компанія-підрядник "Північного потоку-2" призупинила роботи через введені санкції США.