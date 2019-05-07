Еврокомиссар пригласил Зеленского в Брюссель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Ган во время встречи с новоизбранным украинским Президентом Владимиром Зеленским пригласил его с визитом в Брюссель. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского, передает УНН.
"Еврокомиссар Ган отметил уверенную победу Владимира Зеленского на выборах и пригласил осуществить свой первый визит в Брюссель", - отметили в пресс-службе Зеленского.
Еврокомиссар также предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности в контексте окончания контракта на транзит российского газа в конце 2019 года.
Как отметили в пресс-службе, новоизбранный глава украинского государства заверил представителя Еврокомиссии, что европейский выбор украинцев является безальтернативным, то он как гарант Конституции будет защищать "путь, который выбрали граждане Украины на выборах".
При этом он заверил, что считает приоритетом своей деятельности на посту Президента не борьбу с коррупцией, а победу над ней, а также демонополизацию в энергетике, деолигархизацию в масс-медиа. В частности он сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство. Новоизбранный Президент также подчеркнул, что начал диалог с парламентом, и отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который обеспечил бы новое качество политики. Также Зеленский заявил, что ставит целью прекращение огня на Донбассе.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Ган в Киеве провел встречу с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой акцентировал на борьбе с коррупцией и "деолигархизации", важности продолжения реформ в период до парламентских выборов, намеченных на осень, а также заявил о поддержке этого процесса со стороны Евросоюза.