Ган на зустрічі з Зеленським вказав на важливість продовження реформ

"Сьогодні в Києві я особисто привітав Володимира Зеленського з його вражаючою перемогою на виборах Президента України, яка дає йому дуже сильний мандат на боротьбу з корупцією та на "деолігархізацію", - вказав Ган.

"Я запропонував обраному президенту повну підтримку ЄС всіх реформ, які йдуть на користь громадянам України! Україна стикається з багатьма викликами і загрозами, і уся українська влада - президент, уряд і Верховна Рада - тепер повинні діяти найвідповідальнішим чином. Це означає, що у поточному перехідному періоді та у період до парламентських виборів, термінові реформи не зупиняються, а прискорюються для забезпечення фінансової та економічної стабільності (у тому числі гарантії міжнародної фінансової підтримки та енергопостачання). Не можна гаяти часу", - заявив єврокомісар.

This means to ensure that in the current #transition period +ahead of #Parliamentary elections urgent #reforms are not stalled, but accelerated to ensure financial+economic stability (incl the guarantee of internat. financial suppport +energy supply).No time to be wasted! 3/3

