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Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ

Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ

Киев  •  УНН

 • 9212 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в Киеве провел встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обратил внимание на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", важность продолжения реформ в период до парламентских выборов, намеченных на осень, а также заявил о поддержке этого процесса со стороны Евросоюза. Об этом еврокомиссар написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и на "деолигархизацию", - отметил Хан.

"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС всех реформ, которые идут на пользу гражданам Украины! Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть - президент, правительство и Верховная Рада - теперь должны действовать самым ответственным образом. Это означает, что в текущем переходном периоде и в период до парламентских выборов, срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Нельзя терять времени", - заявил еврокомиссар.

Напомним, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского как президента.

This means to ensure that in the current #transition period +ahead of #Parliamentary elections urgent #reforms are not stalled, but accelerated to ensure financial+economic stability (incl the guarantee of internat. financial suppport +energy supply).No time to be wasted! 3/3

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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