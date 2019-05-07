Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в Киеве провел встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обратил внимание на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", важность продолжения реформ в период до парламентских выборов, намеченных на осень, а также заявил о поддержке этого процесса со стороны Евросоюза. Об этом еврокомиссар написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и на "деолигархизацию", - отметил Хан.
"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС всех реформ, которые идут на пользу гражданам Украины! Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть - президент, правительство и Верховная Рада - теперь должны действовать самым ответственным образом. Это означает, что в текущем переходном периоде и в период до парламентских выборов, срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Нельзя терять времени", - заявил еврокомиссар.
Напомним, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского как президента.
This means to ensure that in the current #transition period +ahead of #Parliamentary elections urgent #reforms are not stalled, but accelerated to ensure financial+economic stability (incl the guarantee of internat. financial suppport +energy supply).No time to be wasted! 3/3— Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 мая 2019 г.