Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ

"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и на "деолигархизацию", - отметил Хан.

"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС всех реформ, которые идут на пользу гражданам Украины! Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть - президент, правительство и Верховная Рада - теперь должны действовать самым ответственным образом. Это означает, что в текущем переходном периоде и в период до парламентских выборов, срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Нельзя терять времени", - заявил еврокомиссар.

Напомним, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского как президента.

This means to ensure that in the current #transition period +ahead of #Parliamentary elections urgent #reforms are not stalled, but accelerated to ensure financial+economic stability (incl the guarantee of internat. financial suppport +energy supply).No time to be wasted! 3/3

