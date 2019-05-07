Єврокомісар запросив Зеленського до Брюсселя

"Єврокомісар Ган відзначив упевнену перемогу Володимира Зеленського на виборах і запросив здійснити свій перший візит до Брюсселя", - зазначили в прес-службі Зеленського.

Єврокомісар також запропонував допомогу в переговорах щодо газових відносин з Росією, зокрема у контексті закінчення контракту на транзит російського газу наприкінці 2019 року.

Як зазначили в прес-службі, новообраний голова української держави запевнив представника Єврокомісії, що європейський вибір українців є безальтернативним, то він як гарант Конституції захищатиме "шлях, який обрали громадяни України на виборах".

При цьому він запевнив, що вважає пріоритетом своєї діяльності на посаді Президента не боротьбу з корупцією, а перемогу над нею, а також демонополізацію в енергетиці, деолігархізацію в мас-медіа. Зокрема він повідомив про готовність повернути статтю щодо незаконного збагачення в українське законодавство. Новообраний Президент також підкреслив, що розпочав діалог із парламентом, і наголосив на необхідності ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради, який забезпечив би нову якість політики. Також Зеленський заявив, що ставить за мету припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган у Києві провів зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським, під час якої наголосив на боротьбі з корупцією та "деолігархізації", важливості продовження реформ у період до парламентських виборів, намічених на осінь, а також заявив про підтримку цього процесу з боку Євросоюзу.