Еврокомиссар напомнил Киеву о борьбе с коррупцией

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100608 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104955 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107750 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109013 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134689 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113905 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139312 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Еврокомиссар напомнил Киеву о борьбе с коррупцией

Еврокомиссар напомнил Киеву о борьбе с коррупцией

Киев  •  УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в Киеве во время встречи с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным подчеркнул важность борьбы с коррупцией, что назвал ключевым, в частности, в связи с необходимостью обеспечить поддержку МВФ и макрофинансовую помощь ЕС. Об этом еврокомиссар написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Хорошие встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным сегодня в Киеве. Важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации и обеспечить поддержку МВФ и макрофинансовой помощи ЕС. Борьба с коррупцией является ключевой в этом контексте", - отметил он.

При этом еврокомиссар отметил, что хорошее сотрудничество между всеми представителями украинской власти до парламентских выборов имеет важное значение.

Напомним, Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ.

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