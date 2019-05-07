Еврокомиссар напомнил Киеву о борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в Киеве во время встречи с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным подчеркнул важность борьбы с коррупцией, что назвал ключевым, в частности, в связи с необходимостью обеспечить поддержку МВФ и макрофинансовую помощь ЕС. Об этом еврокомиссар написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Хорошие встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным сегодня в Киеве. Важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации и обеспечить поддержку МВФ и макрофинансовой помощи ЕС. Борьба с коррупцией является ключевой в этом контексте", - отметил он.
При этом еврокомиссар отметил, что хорошее сотрудничество между всеми представителями украинской власти до парламентских выборов имеет важное значение.
Напомним, Хан на встрече с Зеленским отметил важность продолжения реформ.