Єврокомісар нагадав Києву про боротьбу з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган у Києві під час зустрічі з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним акцентував на важливості боротьби з корупцією, що назвав ключовим, зокрема, у зв'язку із необхідністю забезпечити підтримку МВФ та макрофінансову допомогу ЄС. Про це єврокомісар написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Хороші зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним сьогодні в Києві. Важливо продовжити реалізацію Угоди про асоціацію та забезпечити підтримку МВФ та макрофінансову допомогу ЄС. Боротьба з корупцією є ключовою у цьому контексті", - вказав він.
При цьому єврокомісар зауважив, що хороше співробітництво між усіма представниками української влади до парламентських виборів має важливе значення.
Нагадаємо, Ган на зустрічі з Зеленським вказав на важливість продовження реформ.