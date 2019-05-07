Єврокомісар нагадав Києву про боротьбу з корупцією

КИЇВ. 7 травня. УНН. Єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган у Києві під час зустрічі з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним акцентував на важливості боротьби з корупцією, що назвав ключовим, зокрема, у зв'язку із необхідністю забезпечити підтримку МВФ та макрофінансову допомогу ЄС. Про це єврокомісар написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.