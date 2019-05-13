Еврокомиссар: для Зеленского важно продемонстрировать независимость от олигархических структур
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Еврокомиссии отметили важность для новоизбранного президента Владимира Зеленского дистанцироваться от украинских олигархических структур. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, рассказывая о прошедшей встрече с Зеленским, передает корреспондент УНН.
"Во-первых, я могу подтвердить, что он (Зеленский – ред.) говорит по-английски, во-вторых, я могу подтвердить это, не лично, но переводчик убедил меня, что он также говорит по-украински... В-третьих, он очень сильно заверил в своих проевропейских позициях", - сказал Хан.
Говоря о советниках новоизбранного президента Украины, он заявил что “есть определенное заверение в том, что экономическая ситуация может быть решена”.
Кроме того, Хан уверен, что команда нового президента настроена на борьбу с коррупцией, которая все ещё процветает в стране.
"Я думаю, для новоизбранного президента было важно продемонстрировать свою независимость от олигархических структур и устранить слабость украинских систем", - отметил еврокомиссар.
Напомним, в Еврокомиссии считают главной задачей Зеленского в ближайшие годы выплату долгов Украины.