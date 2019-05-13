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Єврокомісар: для Зеленського важливо продемонструвати незалежність від олігархічних структур

Єврокомісар: для Зеленського важливо продемонструвати незалежність від олігархічних структур

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Єврокомісії наголосили на важливості для новообраного президента Володимира Зеленського дистанціюватися від українських олігархічних структур. Про це заявив у понеділок єврокомісар з розширення Йоганнес Ган після прибуття на зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, розповідаючи про зустріч із Зеленським, передає кореспондент УНН.

"По-перше, я можу підтвердити, що він (Зеленський - ред.) говорить англійською, по-друге, я можу підтвердити це, не особисто, але перекладач переконав мене, що він також говорить українською... По-третє, він дуже сильно запевнив у своїх проєвропейських позиціях", - сказав Ган.

Говорячи про радників новообраного президента України, він заявив що "є певне запевнення в тому, що економічна ситуація може бути вирішена".

Крім того, Ган упевнений, що команда нового президента налаштована на боротьбу з корупцією, яка все ще процвітає в країні.

"Я думаю, для новообраного президента було важливо продемонструвати свою незалежність від олігархічних структур і усунути слабкість українських систем", - зазначив єврокомісар.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають головним завданням Зеленського в найближчі роки виплату боргів України.

Українські Національні Новини

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