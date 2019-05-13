В Еврокомиссии считают главной задачей Зеленского в ближайшие годы выплату долгов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Главной задачей нового президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время, должны стать, во-первых выплата долга страны, превышающего 30% годового бюджета, во-вторых — газовое соглашение с Россией. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.
“У нас была очень интересная встреча (с Зеленским — ред.), она длилась более 1,5 часов. Я думаю, что страна находится в очень сложной ситуации, поскольку почти все баллотируются на парламентские выборы, каждый со своей партией, так что разные ключевые игроки страны баллотируются отдельно”, — сказал Ган.
“Две основные задачи, стоящие перед страной в ближайшие пару недель и месяцев, связаны с огромным требованием погашения долгов в 2019 и 2020 годах, что означает, что в ближайшие годы они должны погасить долги, которые равны более чем 30 % годового бюджета, так что это не пустяк, и нужно искать решение. Люди должны быть сосредоточены на этом”, — отметил он.
Ган высказал неуверенность тем, существует ли на сегодня мехнизм, позволящий разобраться Украине с долгом.
“Во-вторых, конечно, истекает газовое соглашение с Россией. Поэтому я думаю, что это важно. Но вы знаете, что все еще продолжаются дискуссии о дне инаугурации, что связано с возможностью начать досрочные выборы президента”, — добавил он.
Напомним, Фракция Блока Петра Порошенко определится с поддержкой конкретной даты инаугурации нового президента Владимира Зеленского сразу после соответствующего решения Регламентного комитета в срочном заседании.