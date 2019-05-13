У Єврокомісії вважають головним завданням Зеленського в найближчі роки виплату боргів України

"У нас була дуже цікава зустріч (із Зеленським - ред.), вона тривала більше 1,5 години. Я думаю, що країна знаходиться в дуже складній ситуації, оскільки майже всі балотуються на парламентські вибори, кожен зі своєю партією, так що різні ключові гравці країни балотуються окремо", - сказав Ган.

"Два основні завдання, які стоять перед країною в найближчі пару тижнів і місяців, пов'язані з величезною вимогою погашення боргів в 2019 і 2020 роках, що означає, що в найближчі роки вони повинні погасити борги, які дорівнюють більш ніж 30% річного бюджету, так що це не дрібниця, і потрібно шукати рішення. Люди повинні бути зосереджені на цьому", - зазначив він.

Ган висловив невпевненість тим, чи існує на сьогодні мехнізм, який дозволяє розібратися Україні з боргом.

"По-друге, звичайно, закінчується газова угода з Росією. Тому я думаю, що це важливо. Але ви знаєте, що все ще тривають дискусії про день інавгурації, що пов'язано з можливістю почати дострокові вибори президента", - додав він.

Нагадаємо, Фракція Блоку Петра Порошенка визначиться з підтримкою конкретної дати інавгурації нового президента Володимира Зеленського відразу після відповідного рішення Регламентного комітету в терміновому засіданні.