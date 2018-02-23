Евроинтеграция: в ЕС поставили задачи перед Украиной на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Для того чтобы стать частью европейского рынка, в 2018 году Украине нужно сконцентрироваться на реформировании таможенной и налоговой сферы, а также ряда других. Об этом заявил во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году Украина показала прогресс в таких сферах, как санитарное и фитосанитарное регулирование, энергетика и энергоэффективность, окружающая среда, цифровые и финансовые технологии. В то же время больше внимания необходимо уделить в этом году сфере интеллектуальной собственности и авторского права, таможенной сфере, вопросам налогообложения, здоровью населения", - сказал он.
Хьюг Мингарелли отметил, что в этих сферах надо делать больше.
"Важно достичь быстрых решений по таможне и налогообложению, чтобы украинский рынок стал частью европейского. У нас есть 10 млрд евро и 13 крупных проектов, чтобы гармонизировать украинское законодательство", - подчеркнул глава Представительства ЕС в Украине.
Как сообщал УНН, Украина оказалась в тройке лидеров по уровню евроинтеграции среди стран ВП.