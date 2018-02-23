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Євроінтеграція: у ЄС поставили завдання перед Україною на 2018 рік

Євроінтеграція: у ЄС поставили завдання перед Україною на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Для того щоб стати частиною європейського ринку, у 2018 році Україні треба сконцентруватися на реформуванні митної та податкової сфери, а також низки інших. Про це заявив під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

“У 2017 році Україна показала прогрес у таких сферах, як санітарне та фітосанітарне регулювання, енергетика та енергоефективність, довкілля, цифрові та фінансові технології. Водночас більшу увагу необхідно приділити цього року сфері інтелектуальної власності та авторського права, митній сфері, питанням оподаткування, здоров’ю населення”, — сказав він.

Хьюг Мінгареллі наголосив, що в цих сферах треба робити більше.

“Важливо досягти швидких рішень щодо митниць та оподаткування, щоб український ринок став частиною європейського. У нас є 10 млрд євро та 13 великих проектів, щоб гармонізувати українське законодавство”, — підкреслив голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомляв УНН, Україна опинилась в трійці лідерів за рівнем євроінтеграції серед країн СхП.

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