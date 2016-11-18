Евроделегация осталась довольна подготовкой Киева к ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В течение трех дней делегация от Европейской лиги плавания (LEN) инспектировала столицу Украины, которая в июне примет чемпионат Европы по прыжкам в воду, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Исполнительный директор LEN Пауло Фришкнехт, спортивный и административный директор Марко Бири, представитель Европейской лиги плавания Эльза Лавинир вместе со своими украинскими коллегами - вице-президентом LEN Андреем Власковым, членом технического комитета LEN по прыжкам в воду, начальником Управления олимпийского движения НОК Украины Анной Сорокиной и другими обсудили главные вопросы подготовки и проведения турнира.
Европейские представители уделили немалое внимание размещению спортсменов, тренеров, судей, технического персонала и болельщиков, транспортной логистике, безопасности, а также вопросам трансляции чемпионата и его освещению в средствах массовой информации.
Сообщается, что делегация LEN осталась довольна самой ареной (на время проведения соревнований спортивный объект будет вмещать до 600 человек) и ее оснащением и уже в конце года будет ждать от украинской стороны детального плана по всем рассмотренным пунктам.
Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Киеве с 11 по 18 июня 2017 года, а местом проведения самых престижных соревнований континента станет дворец водных видов спорта "Лико-Арена".