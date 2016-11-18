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Євроделегація залишилась задоволеною підготовкою Києва до ЧЄ зі стрибків у воду

Євроделегація залишилась задоволеною підготовкою Києва до ЧЄ зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 7408 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Протягом трьох днів делегація від Європейської ліги плавання (LEN) інспектувала столицю України, яка у червні прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Виконавчий директор LEN Пауло Фрішкнехт, спортивний та адміністративний директор Марко Бірі, представниця Європейської ліги плавання Ельза Лавінір разом зі своїми українськими колегами - віце-президентом LEN Андрієм Власковим, членом технічного комітету LEN зі стрибків у воду, начальником Управління олімпійського руху НОК України Анною Сорокіною та іншими обговорили найголовніші питання підготовки та проведення турніру.

Європейські представники приділили чималу увагу розміщенню спортсменів, тренерів, суддів, технічного персоналу та уболівальників, транспортній логістиці, безпеці, а також питанням трансляції чемпіонату та його висвітленню в засобах масової інформації.

Повідомляється, що делегація LEN залишилась задоволеною самою ареною (на час проведення змагань спортивний об’єкт вміщатиме до 600 чоловік) та її оснащенням і вже наприкінці року чекатиме від української сторони детального плану з усіх обговорених пунктів.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходитиме в Києві з 11 по 18 червня 2017 року, а місцем проведення найпрестижніших змагань континенту стане палац водних видів спорту "Ліко-арена".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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