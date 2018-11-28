"Евробляхеры" наносят ущерб на 30 миллионов гривен ежедневно - ГФС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104635 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146975 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142329 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127762 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169637 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Евробляхеры" наносят ущерб на 30 миллионов гривен ежедневно - ГФС

"Евробляхеры" наносят ущерб на 30 миллионов гривен ежедневно - ГФС

Киев  •  УНН

 • 9867 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за блокирования пунктов пропуска "евробляхерами" в госбюджет не поступает более 30 млн гривен в день, подсчитали на Львовской таможне Государственной фискальной службы. Об этом сообщается пресс-центр ГФС, сообщает УНН.

“Так, за 26.11.2018 Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн. гривен, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривен. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн грн”, — рассказали в ГФС.

Напомним, 25 ноября было заблокировано все пункты пропуска во Львовской области. По состоянию на 26 ноября 2018 года разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые транспортные средства заблокированы.

Как сообщал УНН, вчера, 27 ноября, владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении польской границы.

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