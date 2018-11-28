"Евробляхеры" наносят ущерб на 30 миллионов гривен ежедневно - ГФС

“Так, за 26.11.2018 Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн. гривен, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривен. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн грн”, — рассказали в ГФС.

Напомним, 25 ноября было заблокировано все пункты пропуска во Львовской области. По состоянию на 26 ноября 2018 года разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые транспортные средства заблокированы.

Как сообщал УНН, вчера, 27 ноября, владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении польской границы.