"Евробляхеры" наносят ущерб на 30 миллионов гривен ежедневно - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за блокирования пунктов пропуска "евробляхерами" в госбюджет не поступает более 30 млн гривен в день, подсчитали на Львовской таможне Государственной фискальной службы. Об этом сообщается пресс-центр ГФС, сообщает УНН.
“Так, за 26.11.2018 Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн. гривен, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривен. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн грн, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн грн”, — рассказали в ГФС.
Напомним, 25 ноября было заблокировано все пункты пропуска во Львовской области. По состоянию на 26 ноября 2018 года разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые транспортные средства заблокированы.
Как сообщал УНН, вчера, 27 ноября, владельцы автомобилей с европейскими номерами снова перекрыли в Волынской области автодорогу в направлении польской границы.