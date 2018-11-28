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"Євробляхери" завдають збитків на 30 мільйонів гривень щодня - ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через блокування пунктів пропуску “євробляхерами” до держбюджету не надходить понад 30 млн гривень щодня, підрахували на Львівській митниці Державної фіскальної служби. Про це повідомляється прес-центр ДФС, повідомляє УНН.

“Так, упродовж 26.11.2018 Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 85 мільйонів гривень, тоді як раніше по понеділках ці платежі становили понад 120 млн гривень. На сьогодні прогнозують надходження до бюджету 35 млн грн, в той час як по вівторках в середньому перераховували 65 млн грн”, — розповіли у ДФС.

Нагадаємо, 25 листопада було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада 2018 року розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів. Вантажні транспортні засоби заблоковані.

Як повідомляв УНН, вчора, 27 листопада, власники автомобілів з європейськими номерами знову  перекрили у Волинській області автодорогу у напрямку до польського кордону.

Українські Національні Новини

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