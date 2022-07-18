Евробаскет-2022: молодежная сборная Украины победила Литву
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Во втором туре группового этапа баскетбольного чемпионата Европы-2022 сборная Украины U-20 одолела Литву (71:69), передает УНН.
Детали
Сборная Украины U-20 выиграла у сборной Литвы U-20 (71:69). Подопечные Виталия Степановского одержали свою первую победу в турнире.
Теперь сине-желтые имеют одну победу и одно поражение. В другом матче группы Испания обыграла Чехию (88:71) и с двумя победами возглавляет группу C.
Также как известно, днем ранее Украина начала турнир по поражению от Чехии в овертайме (86:98 OT). 18 июля сине-желтые проведут заключительный матч в группе против Испании.
В Дивизионе А все четыре команды выходят из группы в следующий раунд соревнований.
Баскетбол (мужчины). Евробаскет U-20. Дивизион A, 2-й тур, 17 июля. Украина U20–Чехия U20–71:69 (14:17, 18:15, 14:18, 25:19).
Напомним
В Бирмингеме на XI Всемирных играх сборная Украины в восьмой день соревнований получила две награды – "золото" и "серебро".