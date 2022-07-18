Євробаскет-2022: молодіжна збірна України перемогла Литву

Деталі

Збірна України U-20 виграла у збірної Литви U-20 (71:69). Підопічні Віталія Степановського здобули свою першу перемогу в турнірі.

Тепер синьо-жовті мають одну перемогу і одну поразку. В іншому матчі групи Іспанія обіграла Чехію (88:71) та з двома перемогами очолює групу C.

Також як відомо, днем раніше Україна розпочала турнір з поразки від Чехії в овертаймі (86:98 OT). 18 липня синьо-жовті проведуть заключний матч у групі проти Іспанії.

У Дивізіоні А всі чотири команди виходять із групи до наступного раунду змагань.

Баскетбол (чоловіки). Євробаскет U-20. Дивізіон A, 2-й тур, 17 липня. Україна U20 – Чехія U20 – 71:69 (14:17, 18:15, 14:18, 25:19).

Нагадаємо

В Бірмінгемі на XI Всесвітніх іграх збірна України у восьмий день змагань здобула дві нагороди - "золото" та "срібло".