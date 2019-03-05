Евровидение: все проданные с нарушениями билеты аннулируют и вернут в продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Израильская радиовещательная корпорация KAN, организатор Евровидения-2019 в Израиле, требует от официального распространителя Lan аннулировать все проданные с нарушениями правил билеты на шоу и вернуть их в продажу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KAN.
"Продажу билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие события Евровидения, должны отменить, а билеты вернуть в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", - говорится в сообщении.
Вероятно они поступят в Lan с последующей волной продажи билетов в апреле.
Это первый этап внутреннего расследования по Lan, которая распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта еще до официального старта продаж и вопреки инструкциям.
Напомним, израильский телеканал KAN, который является официальным вещателем "Евровидения-2019" в этом году, попросил агентство по распространению билетов прекратить их продажу.
Финал "Евровидения" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Украина не будет в этом году принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".