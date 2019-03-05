Євробачення: всі продані з порушеннями квитки анулюють і повернуть в продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ізраїльська радіомовна корпорація KAN, організатор Євробачення-2019 в Ізраїлі, вимагає від офіційного розповсюджувача Lan анулювати всі продані з порушеннями правил квитки на шоу і повернути їх в продаж. Про це повідомляє УНН з посиланням на KAN.
"Продаж квитків, реалізованих по телефону чи в офісі, на фінал конкурсу або інші заходи Євробачення, повинні скасувати, а квитки повернуті в касу для реалізації у відповідності з правилами Kan", - йдеться в повідомленні.
Імовірно вони надійдуть у Lan з наступною хвилею продажу квитків у квітні.
Це перший етап внутрішнього розслідування щодо Lan, яка розподілила десятки квитків на найкращі місця високопоставленим діячам зі світу культури і спорту ще до офіційного старту продажів і всупереч інструкцій.
Нагадаємо, ізраїльський телеканал KAN, який є офіційним мовником “Євробачення-2019” цього року, попросив агентство з розповсюдження квитків припинити їхній продаж.
Фінал “Євробачення” пройде з 14 по 18 травня у Тель-Авіві.
Україна не братиме цього року участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”.