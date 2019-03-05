Євробачення: всі продані з порушеннями квитки анулюють і повернуть в продаж

КИЇВ. 5 березня. УНН. Ізраїльська радіомовна корпорація KAN, організатор Євробачення-2019 в Ізраїлі, вимагає від офіційного розповсюджувача Lan анулювати всі продані з порушеннями правил квитки на шоу і повернути їх в продаж. Про це повідомляє УНН з посиланням на KAN.