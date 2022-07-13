Евровидение расширяется в Латинскую Америку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский вещатель сообщил о планах расширить бренд песенного конкурса Евровидения на Латинскую Америку. Об этом информирует УНН.
Детали
Продюсерами песенного конкурса Евровидения в Латинской Америке будут Кристер Бьоркман, Андерс Ленхофф, Ола Мелциг, Питер Сеттман и Грег Липстоун из Voxovation, продюсеры Американского песенного конкурса и Канадского песенного конкурса Евровидения.
Песенный конкурс Евровидение 2022 года собрал более 75 миллионов уникальных зрителей на YouTube во всем содержимом ESC в 232 странах мира, а страны Латинской Америки являются одними из самых эффективных рынков для не участвующих стран. Среди них: Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика получили больше всего просмотров контента.
В ближайшие месяцы продюсеры начнут искать город-хозяин для песенного конкурса Евровидения Латинская Америка среди самых эффективных рынков Латинской Америки.
Добавим
В этом году впервые Евровидение провели в США, где за победу сражались 50 штатов, а в следующем году премьера должна пройти в Канаде.
Европейский вещатель ранее объявлял, что о Евровидении в Азии, но проект так и не вышел в прокат.
Уже известно, что певица Ноа Кирелл будет представлять Израиль на песенном конкурсе Евровидения-23 следующего мая.
Напомним
Победителем международного песенного конкурса “Евровидения 2022”, который в этом году проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней “Stefania”.
Из-за войны в нашей стране, EBU запретило проведение конкурса в следующем году в Украине.