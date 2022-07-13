Євробачення розширюється до Латинської Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Європейський мовник повідомив про плани розширити бренд пісенного конкурсу Євробачення на Латинську Америку. Про це інформує УНН.
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Продюсерами пісенного конкурсу Євробачення в Латинській Америці будуть Крістер Бьоркман, Андерс Ленхофф, Ола Мелціг, Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун з Voxovation, продюсери Американського пісенного конкурсу та Канадського пісенного конкурсу Євробачення.
Пісенний конкурс Євробачення 2022 зібрав понад 75 мільйонів унікальних глядачів на YouTube у всьому вмісті ESC у 232 країнах світу, а країни Латинської Америки є одними з найефективніших ринків для країн, які не беруть участь. Серед цих країн Аргентина, Бразилія, Чилі та Мексика отримали найбільше переглядів контенту.
Найближчими місяцями продюсери почнуть шукати місто-господар для пісенного конкурсу Євробачення Латинська Америка серед найефективніших ринків Латинської Америки.
Додамо
Цього року вперше Євробачення провели в США, де за перемогу боролися 50 штатів, а наступного року премʼєра має відбутися в Канаді.
Європейський мовник раніше оголошував, що про Євробачення в Азії, але проєкт так і не вийшов у прокат.
Вже відомо, що співачка Ноа Кірел представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі Євробачення-23 наступного травня.
Нагадаємо
Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2022”, який цьогоріч проходив в італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania”.
Через війну в нашій країні, EBU заборонило проведення конкурсу наступного року в Україні.