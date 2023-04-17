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Евровидение-2023: организаторы назвали лайн-ап украинских звезд на финал

Евровидение-2023: организаторы назвали лайн-ап украинских звезд на финал

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Организаторы песенного конкусру "Евровидение" объявили лайн-ап звезд, приглашенных для выступлений на Гранд-финале 67-го конкурса в Ливерпуле, пишет УНН.

Детали

Как указано, на Гранд-финале Евровидения-2023 состоятся живые выступления победителей 2022 года Kalush Orchestra, Сэма Райдера, занявшего второе место в 2022 году, парад флагов с участием украинских звезд, а также масштабное празднование музыкального наследия Ливерпуля.

Во время парада флагов всех 26 гранд-финалистов, как сообщается, зрителей ждут уникальные выступления некоторых культовых украинских участников Евровидения прошлого.

"Приготовьтесь к новому повороту их песен для Евровидения, сотканных из британской классики, когда Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка выйдут на сцену и напомнят всем нам, почему именно они стали фаворитами Евровидения", - отмечают организаторы.

Дополнение

Шоу состоится в британском Ливерпуле от имени Украины в субботу, 13 мая.

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