Євробачення-2023: організатори назвали лайн-ап українських зірок на фінал
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Організатори пісенного конкусру "Євробачення" оголосили лайн-ап зірок, запрошених для виступів на Гранд-фіналі 67-го конкурсу в Ліверпулі, пише УНН.
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Як вказано, на Гранд-фіналі Євробачення-2023 відбудуться живі виступи переможців 2022 року Kalush Orchestra, Сема Райдера, який посів друге місце у 2022 році, парад прапорів за участі українських зірок, а також масштабне святкування музичної спадщини Ліверпуля.
Під час параду прапорів всіх 26 гранд-фіналістів, як повідомляється, на глядачів чекають унікальні виступи деяких культових українських учасників Євробачення минулого.
"Приготуйтеся до нового повороту їхніх пісень для Євробачення, зітканих із британської класики, коли Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену та нагадають усім нам, чому саме вони стали фаворитами Євробачення", - зазначають організатори.
Доповнення
Шоу відбудеться в британському Ліверпулі від імені України у суботу, 13 травня.