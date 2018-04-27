Евровидение-2018: голоса будут считать по-новому

Как отмечают организаторы, изменение будет "тонким", но эффект ожидается значительный.

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Поэтому, если раньше, например, четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый - на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри.

Теперь каждый отдельный голос члена жюри будет "весить" меньше. То есть, эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию участника.

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"... чем ниже оценивает член жюри песни, тем меньше будет влияние на конечный результат", - пояснили организаторы.