Євробачення-2018: голоси рахуватимуть по-новому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Організатори пісенного конкурсу “Євробачення” вирішили змінити правила підрахунку голосів жюрі. Про це повідомляється на сайті “Євробачення”, передає УНН.
Як відзначають організатори, зміна буде “тонкою”, але ефект очікується значний.
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Тож, якщо раніше, наприклад, четверо членів журі ставили пісню на перше місце, а п’ятий — на останнє, то це могло позбавити пісню 12 очків від національного журі.
Тепер кожний окремий голос члена журі буде “важити” менше. Тобто, ефект від балів буде залежати від позиції, на яку член журі поставить композицію учасника.
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“...чим нижче оцінює член журі пісні, тим менше буде вплив на кінцевий результат”, — пояснили організатори.