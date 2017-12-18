Евро в обменниках уверенно держится выше 33 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В обменниках евро продается по курсу от 32,95 грн, однако в большинстве пунктов его стоимость превышает 33 гривны, передает УНН.
В большинстве обменников Киева евро продается на уровне 33,15-33,25 грн. Курс держится на уровне 32,8-32,9 грн за евро.
Доллар по состоянию на 16 часов можно приобрести в среднем за 28-28,2 грн/долл. Однако есть обменники, где стоимость американской валюты достигает 28,5 грн/долл.
Продать же доллар США можно 27,9 грн. Самая низкая стоимость, зафиксированная корреспондентом УНН, составляет 27,98 грн за доллар.
Нагдаемо, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/долл. и 32,62 грн за евро.