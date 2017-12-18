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Євро в обмінниках впевнено тримається вище 33 гривень

Євро в обмінниках впевнено тримається вище 33 гривень

Київ • УНН

 • 10068 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столичних обмінниках євро продається за курсом від 32,95 грн, однак у більшості пунктів його вартість перевищує 33 гривні, пише УНН.

У більшості обмінників Києва євро продається на рівні 33,15–33,25 грн. Курс купівлі тримається на рівні 32,8–32,9 грн за євро.

Долар станом на 16 годину можна придбати в середньому за 28-28,2 грн/дол. Однак є окремі обмінники, де вартість американської валюти досягає 28,5 грн/дол.

Продати ж долар США можна 27,9 грн. Найнижча вартість зафіксована кореспондентом УНН становить 27,98 грн за долар.

Нагдаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,63 грн/дол. та 32,62 грн за євро.

Українські Національні Новини

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