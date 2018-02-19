Евро в обменниках подорожал на 2,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По состоянию на 19 февраля доллар в обменниках стоит 27,3 грн/доллар, что на 20 копеек или 0,7% больше, чем шесть дней назад (по состоянию на 13 февраля). При этом евро стоит почти 34,1 грн/евро, что на 70 копеек или 2,1% больше, чем почти неделю назад, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
-
- 27,358 гривен за доллар;
-
- 34,084 гривен за евро;
-
- 0,491 гривен за рубль;
-
- 38,477 гривен за фунт стерлингов.
-
При этом, по сравнению с предыдущим днем, доллар подорожал на 3 коп., евро - на 20,5 коп., а фунт стерлингов - на 17,8 коп.
Напомним, по состоянию на 13 февраля доллар в обменниках стоил 27,1 грн/доллар, а евро - 33,4 грн/евро.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить уличные табло с курсами валют.