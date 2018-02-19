Євро у обмінниках подорожчав на 2,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Станом на 19 лютого долар в обмінниках коштує 27,3 грн/долар, що на 20 копійок або 0,7% більше, ніж шість днів тому (станом на 13 лютого). При цьому євро коштує майже 34,1 грн/євро, що на 70 коп. або 2,1% більше, ніж майже тиждень назад, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,358 гривень за долар;
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- 34,084 гривень за євро;
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- 0,491 гривень за російський рубль;
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- 38,477 гривень за фунт стерлінгів.
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При цьому, порівняно із попереднім днем, долар подорожчав на 3 коп., євро – на 20,5 коп., а фунт стерлінгів – на 17,8 коп.
Нагадаємо, станом на 13 лютого долар в обмінниках коштував 27,1 грн/долар, а євро - 33,4 грн/євро.
Раніше повідомлялось, що у Росії хочуть заборонити вуличні табло з курсами валют.