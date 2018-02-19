Євро у обмінниках подорожчав на 2,1%

Згідно з інформацією порталу, в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



27,358 гривень за долар;



34,084 гривень за євро;



0,491 гривень за російський рубль;



38,477 гривень за фунт стерлінгів.



При цьому, порівняно із попереднім днем, долар подорожчав на 3 коп., євро – на 20,5 коп., а фунт стерлінгів – на 17,8 коп.

Нагадаємо, станом на 13 лютого долар в обмінниках коштував 27,1 грн/долар, а євро - 33,4 грн/євро.

Раніше повідомлялось, що у Росії хочуть заборонити вуличні табло з курсами валют.