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Евро-2024: сборная Англии разгромила Северную Македонию в группе Украины

Киев • УНН

 • 1236263 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В отборочном турнире Евро-2024 в понедельник вечером сыграли соперники сборной Украины по группе С - Англия и Северная Македония, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Евро-2024: сборная Англии разгромила Северную Македонию в группе Украины

Детали

Фавориты нашей отборочной группы, англичане, все свои вопросы в матче на манчестерском "Олд Траффорд" решили еще до перерыва, отгрузив в ворота гостей из Северной Македонии три мяча.

Довести дело до спокойной четвертой победы подряд в отборе Евро-2024 команда тренера Гарета Саутгейта смогла без проблем, безжалостно добив македонцев во втором тайме.

Игра завершилась со счетом: Англия - Северная Македония - 7:0 (3:0)

Голы: Кейн (29, 73, с пенальти), Сака (38, 47, 51), Рашфорд (45), Филлипс (64).

Дополнения

В 5-ом туре сойдутся 9 сентября Украина - Англия и Северная Македония - Италия. Англия пока лидирует в турнирной таблице в группе С, Украина - вторая.

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