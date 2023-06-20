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Євро-2024: збірна Англії розгромила Північну Македонію в групі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У відбірному турнірі Євро-2024 у понеділок ввечері зіграли суперники збірної України по групі С - Англія й Північна Македонія, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Євро-2024: збірна Англії розгромила Північну Македонію в групі України

Деталі

Фаворити нашої відбірної групи, англійці, усі свої питання в матчі на манчестерському "Олд Траффорд" вирішили ще до перерви, відвантаживши у ворота гостей із Північної Македонії три м’ячі.

Довести справу до спокійної четвертої перемоги поспіль у відборі Євро-2024 команда тренера Гарета Саутгейта змогли без проблем, безжально добивши македонців у другому таймі.

Тож, гра завершилася з рахунком: Англія - Північна Македонія - 7:0 (3:0)

Голи: Кейн (29, 73, з пенальті), Сака (38, 47, 51), Рашфорд (45), Філліпс (64).

Доповнення

У 5-ому турі зійдуться 9 вересня Україна - Англія та Північна Македонія - Італія. Англія наразі лідирує у турнірній таблиці в групі С, Україна - друга.

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