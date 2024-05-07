Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты

Россияне коварные и уже не раз украинцы видели, что рф прибегала к массированным обстрелам именно тогда, когда этого меньше всего ждут. Сейчас враг планирует свои дальнейшие операции, анализирует уже достигнутый результат, накапливает и собирает ракеты. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Конечно, мы находимся в таких условиях, что мы ни на мгновение не можем расслабляться, особенно, что касается Воздушных сил, основная задача которых это отражение воздушного нападения и защита нашего воздушного пространства пространства. Противник коварный, противник подлый и мы уже не раз видели, когда он прибегал к массированным обстрелам именно тогда, когда этого меньше всего ждут - сказал Евлаш.

Он отметил, что мы видели в течение последних нескольких месяцев, что враг активно наносит ракетные удары, комбинированные удары с применением большого количества различного типа ракет и дронов.

Сейчас мы видим такое временное затишье, однако мы не можем сказать, что можно выдохнуть с облегчением и сейчас такого не будет, конечно нет. Конечно, враг планирует какие-то свои дальнейшие операции, анализирует уже достигнутый результат, накапливает и собирает ракеты, однако когда именно будет мы не знаем наверняка, однако должны быть готовы - сказал Евлаш.

Дополнение

Этой ночью враг не применял ракетных ударов, а также не использовал ударные беспилотники типа "шахед". Однако, Воздушные силы постоянно наблюдают активность вражеской тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35.