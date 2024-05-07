Євлаш про "затишшя": ворог накопичує та збирає ракети

Росіяни підступні й вже не раз українці бачили, що рф вдавалася до масованих обстрілів саме тоді, коли на це найменше чекають. Наразі ворог планує свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує та збирає ракети. Про це в повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Звичайно, що ми знаходимося в таких умовах, що ми не на мить не можемо розслаблятися, особливо, що стосується Повітряних сил, основна задача яких це відбиття повітряного нападу та захист нашого повітряного простору простору. Противник підступний, противник підлий і ми вже не раз бачили, коли він вдавася до масованих обстрілів саме того, коли це найменше чекають

Він зазначив, що ми бачили протягом останніх кількох місяців, що ворог активно завдає ракетні удари, комбіновані удари із застосуванням великої кількості різного типу ракет та дронів.

Зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя, однак ми не можемо сказати, що можна видихнути з полегшенням і зараз такого не буде, звичайно ні. Звісно, що ворог планує якісь свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує та збирає ракети, однак коли саме буде ми не знаємо напевно, однак маємо бути готовими