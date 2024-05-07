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Євлаш про "затишшя": ворог накопичує та збирає ракети

Євлаш про "затишшя": ворог накопичує та збирає ракети

Київ • УНН

 • 21944 перегляди

Незважаючи на тимчасове затишшя, росія планує подальші операції, накопичує та збирає ракети для потенційних масованих обстрілів України, тому Повітряні сили України повинні зберігати пильність і бути готовими до відбиття повітряних атак.

Росіяни підступні й вже не раз українці бачили, що рф вдавалася до масованих обстрілів саме тоді, коли на це найменше чекають. Наразі ворог планує свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує та збирає ракети. Про це в повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Звичайно, що ми знаходимося в таких умовах, що ми не на мить не можемо розслаблятися, особливо, що стосується Повітряних сил, основна задача яких це відбиття повітряного нападу та захист нашого повітряного простору простору. Противник підступний, противник підлий і ми вже не раз бачили, коли він вдавася до масованих обстрілів саме того, коли це найменше чекають 

- сказав Євлаш.

Він зазначив, що ми бачили протягом останніх кількох місяців, що ворог активно завдає ракетні удари, комбіновані удари із застосуванням великої кількості різного типу ракет та дронів.

Зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя, однак ми не можемо сказати, що можна видихнути з полегшенням і зараз такого не буде, звичайно ні. Звісно, що ворог планує якісь свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує та збирає ракети, однак коли саме буде ми не знаємо напевно, однак маємо бути готовими 

- сказав Євлаш.

Доповнення

Цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, а також не використовував ударні безпілотники типу "шахед". Однак, Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-35.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
sukhyi-su-34Су-34
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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