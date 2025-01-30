ЕЦБ снизил учетную ставку до 2,75%: для чего
Киев • УНН
Европейский центральный банк снижает три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов с 5 февраля 2025 года. Решение базируется на прогнозах по инфляции, которая должна вернуться к цели 2% в течение года.
Европейский центральный банк принял решение снизить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало первым изменением в монетарной политике 2025 года, передает УНН со ссылкой на регулятора.
«Сегодня Совет управляющих ЕЦБ принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитованием будут снижены до 2,75%, 2,90% и 3,15% соответственно, начиная с 5 февраля 2025 года», - сообщил Центральный банк.
Снижение ставок основывается на обновленной оценке инфляционного прогноза, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики.
«Инфляция продолжает развиваться в соответствии с прогнозами персонала и должна вернуться к среднесрочной цели Совета управляющих в 2% в течение этого года», - подчеркнул регулятор.
По данным ЕЦБ, рост заработных плат является умеренным, как и ожидалось, а доходы частично смягчают влияние на инфляцию.
Напомним
В прошлую пятницу Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года и пересмотрел свои прогнозы по инфляции, подчеркнув свою уверенность в том, что рост заработных плат удержит инфляцию на уровне 2%.