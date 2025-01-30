ЄЦБ знизив облікову ставку до 2,75%: для чого

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Європейський центральний банк знижує три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів з 5 лютого 2025 року. Рішення базується на прогнозах щодо інфляції, яка має повернутися до цілі 2% протягом року.

Європейський центральний банк ухвалив рішення знизити ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало першою зміною в монетарній політиці 2025 року, передає УНН з посиланням на регулятора.

"Сьогодні Рада керуючих ЄЦБ ухвалила рішення про зниження трьох ключових процентних ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентні ставки за депозитною лінією, основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням будуть знижені до 2,75%, 2,90% та 3,15% відповідно, починаючи з 5 лютого 2025 року", - повідомив Центральний банк.

Зниження ставок ґрунтується на оновленій оцінці інфляційного прогнозу, динаміки базової інфляції та сили трансмісії монетарної політики.

"Інфляція продовжує розвиватися відповідно до прогнозів персоналу і має повернутися до середньострокової цілі Ради керуючих у 2% протягом цього року", - наголосив регулятор.

За даними ЄЦБ, зростання заробітних плат є помірним, як і очікувалось, а прибутки частково пом'якшують вплив на інфляцію.

Нагадаємо 

Минулої пʼятниці Банк Японії підвищив процентні ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року і переглянув свої прогнози щодо інфляції, підкресливши свою впевненість у тому, що зростання заробітних плат утримає інфляцію на рівні 2%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
yaponiiaЯпонія

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