Есть реальная перспектива, что на втором Саммите мира будет Китай - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что перспектива появления Китая на втором Саммите мира есть.

Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос ведущей, какова перспектива появиться на втором Саммите мира представителей Китая, Ермак ответил:

Я считаю, абсолютно реальная перспектива. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой у нас был хороший разговор с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке. Он мне, кажется, был, во-первых, очень содержательный, а во-вторых, он был достаточно неформальный, потому что мы имели возможность очень так открыто, честно говорить о многих вопросах