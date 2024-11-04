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Есть реальная перспектива, что на втором Саммите мира будет Китай - ОП

Есть реальная перспектива, что на втором Саммите мира будет Китай - ОП

Киев  •  УНН

14:08 • 5381 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак провел успешные переговоры с главой МИД Китая Ван И в Нью-Йорке. По словам Ермака, есть реальная перспектива участия Китая во втором Саммите мира.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что перспектива появления Китая на втором Саммите мира есть.

Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос ведущей, какова перспектива появиться на втором Саммите мира представителей Китая, Ермак ответил:

Я считаю, абсолютно реальная перспектива. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой у нас был хороший разговор с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке. Он мне, кажется, был, во-первых, очень содержательный, а во-вторых, он был достаточно неформальный, потому что мы имели возможность очень так открыто, честно говорить о многих вопросах

По его мнению, китайские коллеги услышали украинский месседж и перспектива их участия на Саммите мира есть.

Напомним,

Россия, Китай и Иран намерены разжигать вражду в американском обществе перед президентскими выборами 5 ноября. Также эти страны могут рассмотреть возможность спровоцировать протесты в США после выборов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
van-i-politikВан И (политик)
andrii-yermakАндрей Ермак
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран