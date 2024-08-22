Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Прокуроры должны нести ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности, поскольку это прямо вытекает из принципа верховенства права и надлежащего правосудия. Если прокурор намеренно или по грубой халатности инициирует уголовное преследование на основании недостаточных или сфальсифицированных доказательств, это может привести к серьезным нарушениям прав человека, пишет УНН.

Однако на практике такие случаи являются исключением и очередным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого публично обвинили в уголовном преступлении, однако ВАКС полностью его оправдал. Понесли ли ответственность за это прокуроры, которые наблюдали за законностью действий детективов НАБУ по делу политика - УНН обратился за комментарием непосредственно в Специальную антикоррупционную прокуратуру, которая этим и занималась.

Отметим, что есть три возможных формы ответственности:

Дисциплинарная - прокуроров за нарушение служебных обязанностей могут выписать выговор, понизить в должности или даже уволить;

Уголовная - если действия прокурора квалифицируются как злоупотребление властью или служебным положением, ему может грозить реальный срок заключения;



Гражданско-правовая ответственность - пострадавшие лица могут требовать возмещения убытков через суд.



Как отметили в САП, уголовное производство по обвинению экс-министра Владимира Омеляна находилось в производстве детективов НАБУ, а процессуальное руководство осуществляли прокуроры САП Высоцкая Н.В. и Сидоренко В.А

Однако ни один из них к ответственности привлечен не был. Также в САП отметили, что прокуроры не обязаны приносить извинения за незаконное преследование, поскольку это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

Вместе с тем, в Специальной антикоррупционной прокуратуре отказались назвать уголовные производства, где те же прокуроры сейчас надзирают за соблюдением законодательства расследования дел и привлечением людей к уголовной ответственности. Говорят, это тайна следствия.

Однако, адвокат и экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что тайной досудебного расследования являются фактические данные об обстоятельствах совершения противоправных действий, о планах проведения тех или иных следственных действий, об уже проведенных следственных действиях.

А о том, кто из прокуроров осуществляет надзор за соблюдением законов в уголовном производстве - такая информация в принципе не может быть тайной досудебного расследования - указывает он.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности детективов НАБУ в своих расследованиях звучали неоднократно. Однако, в последнее время они начали звучать из уст руководства бюро. Причиной этому стало то, что антикоррупционеры начали расследование против первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Он, только после того, как оказался по ту сторону следствия, признал наличие серьезных проблем в ходе расследования, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении «внешних целей».

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.