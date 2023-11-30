Есть договоренности с партнерами мощно усилить юг Украины ПВО - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что Украина заключила соглашения с партнерами о значительном усилении противовоздушной обороны в своих южных регионах, причем прогресс идет медленнее, чем хотелось бы, но, тем не менее, приближается.
Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки
Четверо судей Апелляционного суда Киева были пойманы на получении незаконной взятки в размере 35 000 долларов за вынесение решения в пользу частной компании.
лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ
сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.
Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины
Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины, еще четверо, включая ребенка, возможно, оказались под завалами; поисково-спасательные операции продолжаются.
Военный "зонтик" НАТО мог бы защитить неоккупированную часть Украины, это часть выигрышной стратегии – Бжезинский
Военный зонт НАТО может распространиться на на оккупированную Украину в рамках выигрышной стратегии, по словам Яна Бжезинского, который выступает за скорую военную помощь для предотвращения распространения конфликта на Польшу. Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что Украина могла бы вступить в НАТО до окончания войны без оккупированных территорий.
""Он изменил лицо дипломатии" - Кулеба отреагировал на смерть Генри Кисинджера
Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии, умер в возрасте 100 лет; Дмитрий Кулеба почтил его дипломатическое наследие и влияние на мировой порядок.
В Киеве непогода установила рекорд
29 ноября в Киеве выпало рекордное суточное количество осадков.
В Кривом Роге слышны взрывы - СМИ
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, после предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности. В южных и восточных регионах действует воздушная тревога.
У рф ограничен причальный фронт, они не могут постоянно менять порты - Плетенчук
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что у россии ограничены возможности швартовки.
"Цели неизменны" - Игнат о ночной российской атаке дронов
Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников "шахед".