Во время рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в КНР - Пекин подтвердил, что не будет поставлять оружие в РФ и поддерживает Украину. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил ему о результатах встречи.

Визит украинского чиновника на таком уровне - впервые за много лет. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России - рассказал глава государства.

Кулеба запросив китайську провінцію Гуандун розвивати співпрацю з регіонами України

Он также рассказал, что детальный доклад министра ожидает после возвращения в Украину.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел более трех часов переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.