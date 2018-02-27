ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тыс. евро девушке, жарившей яичницу на Вечном огне

"Суд постановил, что Украина должна выплатить госпоже Синьковой 4000 евро в качестве компенсации морального ущерба", - говорится в решении ЕСПЧ.

Сообщается, что суд единогласно принял решение о том, что по делу имели место нарушения пунктов пунктов 1, 3 и 5 статьи 5 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции по правам человека, поскольку задержание Синьковой с 29 мая по 17 июня 2011 года не было охвачено ни одним судебным решением, а все ее задержания с 29 марта по 30 июня 2011 года не были оправданы.

В своем решении ЕСПЧ отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам: ограничению свободы слова или политическому преследованию.

В то же время суд не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки. При этом тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек, стал достаточным поводом, чтобы утверждать о нарушении Европейской конвенции по правам человека.

В Европейском суде по правам человека подчеркнули, что это не первый подобный случай нарушения пунктов статьи 5 Европейской конвенции по правам человека в Украине.

"Суд указал на ряд других подобных случаев, когда он уже признал нарушение пункта 1 статьи 5 через такую ​​практику содержания под стражей подсудимых без специальной правовой основы или четких правил, и пришел к выводу, что этот вопрос возник в результате законодательного пробела в Украине", - говорится в решении.

Напомним, в ЕСПЧ не увидели нарушений со стороны Украины об отсутствии доступа к суду в ОРДЛО.