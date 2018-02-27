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ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро дівчині, яка смажила яєчню на Вічному вогні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) рішенням від 27 лютого зобов'язав Україну виплатити 4 тис. Євро морального відшкодування українці Ганні Сінькової, яку арештували у березні 2011 року після того, як вона смажила яєчню на Вічному вогні в Києві. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, оприлюдненому у вівторок, передає УНН.

"Суд постановив, що Україна має виплатити пані Сіньковій 4000 євро як компенсацію моральної шкоди", - йдеться в рішенні ЄСПЛ.

Повідомляється, що суд одноголосно прийняв рішення про те, що у справі мали місце порушення пунктів пунктів 1, 3 та 5 статті 5 (право на свободу та безпеку) Європейської конвенції з прав людини, оскільки затримання Сінькової з 29 травня по 17 червня 2011 року не було охоплено жодним судовим рішенням, а всі її затримання з 29 березня по 30 червня 2011 року не були виправдані.

У своєму рішенні ЄСПЛ відхилив скаргу Сінькової за ключовими пунктами: обмеженням свободи слова або політичним переслідуванням.

Водночас суд не знайшов порушень у початковому арешті дівчини. При цьому той факт, що її тримали в СІЗО майже місяць після того, як термін арешту минув, став достатнім приводом, щоб стверджувати про порушення Європейської конвенції з прав людини.

В Європейському суді з прав людини підкреслили, що це не перший подібний випадок порушення пунктів статті 5 Європейської конвенції з прав людини в Україні.

"Суд вказав на низку інших подібних випадків, коли він вже визнав порушення пункту 1 статті 5 через таку практику тримання під вартою підсудних без спеціальної правової основи чи чітких правил, та дійшов висновку, що це питання виникло внаслідок законодавчої прогалини в Україні", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, у ЄСПЛ не побачили порушень з боку України щодо відсутності доступу до суду в ОРДЛО.

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