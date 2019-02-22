ЕСПЧ все еще не назначил дату слушания по делу "Украина против России"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 22 февраля Европейский суд по правам человека так и не назначил даты слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ. Об этом УНН сообщили в ЕСПЧ.
"Что касается вопроса, касающегося слушания по делу "Украина против России" (в отношении Крыма), пожалуйста, обратите внимание, что новая дата пока не установлена", - отметили в Суде, добавив, что проинформируют о новой дате слушания в установленном порядке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕСПЧ разъяснили ответ Украине по обеспечительным мерам по делу захваченных моряков
Суд должен был состояться 27 февраля.
Как сообщал УНН, ранее Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы.