ЕСПЧ все еще не назначил дату слушания по делу "Украина против России"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61903 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82625 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130596 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130404 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125054 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117831 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145284 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
ЕСПЧ все еще не назначил дату слушания по делу "Украина против России"

ЕСПЧ все еще не назначил дату слушания по делу "Украина против России"

Киев  •  УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 22 февраля Европейский суд по правам человека так и не назначил даты слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ. Об этом УНН сообщили в ЕСПЧ.

"Что касается вопроса, касающегося слушания по делу "Украина против России" (в отношении Крыма), пожалуйста, обратите внимание, что новая дата пока не установлена", - отметили в Суде, добавив, что проинформируют о новой дате слушания в установленном порядке.

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Суд должен был состояться 27 февраля.

Как сообщал УНН, ранее Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы.

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